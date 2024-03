Isaquias supera Filipe e vence C1 500m na Copa Brasil

Até aqui, Isaquias Queiroz tem dois ouros em duas provas disputadas na Copa Brasil de Lagoa Santa. O atleta do Flamengo ainda competirá na prova no C1 200m (não olímpica) neste domingo (24), com início a partir das 09h30 (horário de Brasília). Vale destacar que o Brasil já tem uma vaga no C1 1.000m para Paris-2024, obtida pelo próprio campeão olímpico através do Mundial do ano passado.

Outros resultados

Pelas provas sêniores do caiaque, os vencedores dos 500m foram os mesmos dos 1.000m. Vagner Souta venceu o K1 500m com 1min43s65. Edinho Silva levou a prata com 1min46s12, enquanto Fabio Demarchi foi bronze com 1min46s51. Entre as mulheres, Ana Paula Vergutz foi a vencedora com 2min01s86, enquanto Maria Eduarda Mufato (2min10s99) e Siria Reis (2min12s57) completaram o pódio.

Pela canoa, no C1 500m feminino, Giovanna Bento conquistou a medalha de ouro com 2min19s00. Angela Aparecida (2min22s39) e Andrea Oliveira (2min24s73) ficaram com a prata e o bronze. Por fim, Jacky Godmann e iego Nascimento venceram uma emocionante disputa no C2 500m masculino, superando Gabriel Nascimento e Filipe Vieira no photo finish, com uma diferença de apenas 14 centésimos. Gleidson Júnior/Milton Oliveira levou o bronze.