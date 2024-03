Gabriel Falcão perde luta pelo bronze e fica fora do pódio em Tbilisi

Por pouco! No segundo dia do Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia, o brasileiro Gabriel Falcão saiu derrotado na luta pelo bronze contra o emiradense Nugzar Tatalashvili e ficou fora do pódio na categoria até 81kg. Ouro no Pan de Santiago-2023 no 73kg, esta foi a primeira competição internacional que o judoca disputou no novo peso.

No início, Gabriel conseguiu defender as investidas do adversário e manteve a luta equilibrada. Por conta da postura muito defensiva, ele sofreu um shido logo nos primeiros minutos. Logo depois, mais uma punição para o brasileiro, agora por ataque falso. Na reta final do combate, Tatalashvili aplicou um waza-ari e passou a liderar a disputa. Por fim, o judoca asiático apenas administrou sua vantagem e sacramentou seu triunfo sobre o atleta fluminense.

Ketleyn Quadros para na repescagem na Geórgia

Além de Gabriel Falcão, outra brasileira ficou próxima da disputa por medalhas na Geórgia. Na categoria até 63kg feminina, Ketleyn Quadros chegou até a fase de repescagem, onde foi eliminada pela holandesa Joanne van Lieshout. Anteriormente, ela abriu o torneio vencendo a russa Anastasiia Manannikova e a romena Florentina Ivanescu, seguindo para as quartas de final. Na nova etapa, a brasileira perdeu a luta para a canadense Catherine Beauchemin-Pinard, número um do ranking mundial e medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio-2020, por ippon.