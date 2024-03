Franca derrota Vasco com show de enterradas e tocos no NBB

A tarde de sábado (23) teve dois jogos pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Em um deles, o Sesi Franca mostrou sua força perante o R10 Score Vasco da Gama e aplicou uma vitória contundente de 93 a 67. E olha que foi um embate entre segundo e terceiro colocados. No segundo duelo, o Corinthians levou a melhor sobre o Pinheiros, na casa do adversário, com 90 a 77, em um confronto de meio de tabela.

O ala/pivô Márcio e o pivô Wesley, sobretudo, foram dominantes no garrafão e comandaram a vitória do Franca sobre o Vasco da Gama. Assim, o primeiro foi responsável por duas enterradas das cinco que o time fez no adversário. Além disso, Zú Jr, campeão do Torneio de Enterradas do Jogo das Estrelas, fez mais duas para o time francano. Wesley, por sua vez, foi responsável por quatro dos sete tocos que o Franca deu no Vasco, mais do que teve na outra partida inteira.

Só para dar uma amostra de quão dominante o time da casa foi no ginásio do Pedrocão. Logo após os três primeiros pontos do adversário, o Franca assumiu a ponta e não deixou mais, sempre ampliando a margem de distância. Ao todo, foram 38 rebotes contra 28 do Vasco e 26 assistências contra 11. Lucas Dias foi o cestinha para o Franca, com 19 pontos, Márcio teve 14 e Wesley, 13. Por outro lado, Cauê Verzola e Eugeniusz anotaram 16 pontos cada para o Vasco.