Evandro e Arthur são os únicos nas semifinais do Recife

Tainá e Vic começaram o dia com uma vitória contundente diante de Vergé-Dépré/Mäder, da Suíça. O triunfo veio em dois sets diretos, com parciais de 21/15 e 21/16. Em seguida, elas encararam as canadenses Bansley e Bukovec, que levaram a melhor com 21/18 e 28/26.

Eliminados nas oitavas

Nas oitavas de final do Challenge do Recife, o Brasil contou com outras eliminações. No masculinos, André e George não sobreviveram ao tie-break os holandeses Varenhort e Luini. A derrota da dupla masculina melhor ranqueada do torneio veio com parciais de 10/21, 21/16 e 21/19.

Também na briga por vaga olímpica, Pedro Solberg e Guto se despediram contra os norte-americanos Evans e Budinger. O confronto foi quente e contou até com trocas de provocações entre Pedro e Budinger. Além disso, a partida foi paralisada por conta de um mal estar de mal-estar. Nesse cenário, os estadunidenses levaram a melhor com um duplo 21/16.

Vitor Felipe e Renato jogaram as oitavas contra os canadenses Chachter e Dearing. Depois de sair na frente, eles tomaram uma virada e caíram com 15/21, 21/15 e 15/12. No feminino, Elize e Thamela caíram na repescagem. As algozes das brasileiras foram as espanholas Liliana e Paula, que avançaram com 21/14 e 21/16.