Eric Jouti repete boa campanha e para nas quartas em Beirute

Ótimo resultado! Na chave de simples da segunda edição do WTT Feeder de Beirute, no Líbano, o brasileiro Eric Jouti realizou uma ótima campanha e chegou às quartas de final do torneio. Ele, que atualmente ocupa o 133º lugar no ranking da WTT, repetiu o próprio desempenho na competição da última semana, quando também acabou entre os oito melhores atletas da disputa.

Embalado pelas duas vitórias na abertura do campeonato, Eric começou o dia triunfando contra o indiano Harmeet Desai, segundo melhor mesatenista do país na modalidade. Em parciais equilibradas, o brasileiro venceu o duelo por 3 a 0 (12/10, 15/13 e 11/9). Na sequência, ele seguiu às quartas para encarar o taiwanês Chih-Yuan Chuang, atual 39º colocado do ranking mundial. Contra o forte adversário, Jouti não repetiu a atuação anterior e acabou derrotado por 3 a 0 (11/8, 11/7 e 11/7).

Na primeira edição do WTT de Beirute, Eric Jouti também conseguiu avançar até a fase de quartas de final. Ele iniciou sua trajetória derrotando o libanês Ahmad Fahes, de apenas 13 anos, por 3 a 0 (11/0, 11/5 e 11/4). Depois, mais uma vitória, agora sobre o turco Ibrahim Gunduz, o que garantiu o brasileiro nas oitavas. Enfrentando o cubano Andy Pereira, Eric superou o rival latino-americano pelo placar de 3 a 1 11/5, 11/7, 13/15 e 11/4) e se encaminhou para as quartas. Por fim, o paulista encerrou sua campanha diante do indiano Sathiyan Gnanasekaran, 103º do mundo.