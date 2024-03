Cruzeiro e Real Brasília vencem pelo Brasileiro Feminino

Vitória e liderança Na segunda disputa deste sábado, o Cruzeiro enfrentou o Internacional no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima-MG. As cabulosas golearam o time gaúcho por 3 a 1, e alcançaram a liderança provisória com 7 pontos. Enquanto isso, as coloradas ficam na 10ª colocação, com 2 pontos. A vitória cruzeirense se deu por um primeiro avassalador e, é claro, pela lei do ex! Logo aos 6 e 18 minutos, a meia atacante paraguaia Fabiola Sandoval, ex-jogadora do inter, marcou dois gols para o time mineiro. O primeiro veio de cabeça, após cruzamento de Byanca Brasil, enquanto no segundo ela aproveitou uma falha da zaga adversária. Em seguida, aos 34 minutos, a atacante Byanca marcou um bonito gol olímpico e ampliou o placar para o Cruzeiro. Por fim, Priscila, batendo um penâlti, descontou para as coloradas aos 75 minutos. Próximos confrontos As quatro equipes voltam a disputar o Brasileirão Feminino ao longo da próxima semana. Na quarta feira (27), às 15h o Avaí Kindermann recebe o América Mineiro quinta-feira (28), às 15h, o Real Brasilía visita o Botafogo, sexta-feira (29), às 16h, o Cruzeiro visita a Ferroviária.