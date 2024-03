Circuito Nacional de halterofilismo começa com quatro recordes

A primeira fase do Circuito Nacional de halterofilismo foi aberta na manhã deste sábado, 23, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, com a quebra de quatro recordes nacionais, todos eles por mulheres. As marcas foram obtidas pelas mineiras Lara Lima (categoria até 41kg) e Cristiane Alves (até 55kg), pela potiguar Maria Rizonaide (até 50kg) e pela carioca Tayana Medeiros (até 86kg).

Lara Lima A primeira recordista da manhã deste sábado foi Lara Lima, que suportou 104kg em seu terceiro movimento. A marca anterior já era da própria Lara: 103kg, levantados no nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago de 2023, no Chile. "Estou muito feliz. Cheguei sabendo que era um teste, mas que poderia dar certo; então, vim muito confiante. Eu tentei esse recorde na Copa do Mundo em Dubai, mas não consegui. Fizemos alguns ajustes na pegada para esta competição e foi muito bom. Agora é hora de já pensar no meu próximo Meeting Paralímpico, o de Belo Horizonte [nos dias 13 e 14 de abril]", afirmou a atleta, que foi prata na etapa da Copa do Mundo dos Emirados Árabes Unidos. A atleta, que tem mielomeningocele, uma malformação na coluna, representou o clube Praia/CDDU/Uberlândia. Tayana Medeiros A carioca Tayana Medeiros, da mesma equipe, suportou 141kg em sua terceira tentativa e derrubou um recorde conquistado por ela própria, na Copa do Mundo, no último dia 3 de março. Na competição disputada nos Emirados Árabes Unidos, a halterofilista saiu com a medalha de ouro ao erguer 140kg. "É um peso pelo qual eu vinha trabalhando há bastante tempo. Na primeira tentativa hoje ainda dei uma falhada por falta de técnica, mas voltei, fiz ajustes, concentrei ainda mais e vim para cima. A briga não pode parar e, daí para a frente, é só mais. Cada quilo conquistado é uma vitória", afirmou Tayana, que nasceu com artrogripose, condição que comprometeu o movimento de suas pernas.