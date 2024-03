Brasileiros vencem no Grand Prix Jesolo de paratletismo

Neste sábado (23), aconteceu o segundo dia de competições pelo Grand Prix de Jesolo, na Itália, de paratletismo. O Brasil levou cinco representantes para a disputa da competição e, desta vez, três deles competiram. Débora Oliveira, Fábio Bordignon e Ricardo Mendonça entraram em ação e conquistaram ótimos resultados.

Primeiro lugar!

Começando pela Débora Oliveira de Lima, atleta brasileira de paratletismo. Para este Grand Prix Jesolo, ela se classificou para a disputa de duas modalidades T20 (deficiência intelectual): 400 metros e no salto em distância. Na primeira competição, a brasileira chegou na sexta colocação, com a marca de 1m05s.

Já na segunda modalidade, Débora voou mais longe que todas as adversárias, e aterrissou no lugar mais alto do pódio. A vitória veio através de seu quinto salto, no qual atingiu a distância de 5.85 metros. A marca foi mais do que suficiente para vencer a segunda colocada, a turca Fatma damla Altin, que saltou 5.52 metros.