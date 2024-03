Brasil termina em sexto lugar na Liga das Nações em Ocala

Round 1

O Brasil começou sua participação com Marlon Zanotelli, montando Like a Diamond van het Schaeck, sendo o único dos quatro a zerar o percurso no Round 1. Yuri Mansur, com QH Alfons Santo Antonio, derrubou um obstáculo e somou quatro pontos perdidos. Rodrigo Pessoa, com Major Tom, e Cassio Rivetti, com Edesa's Vidal 8, cometeram duas faltas cada, totalizando oito pontos perdidos cada um.

Com um tempo três segundo mais lento do que o de Rivetti, Rodrigo Pessoa teve sua pontuação descartada. Assim, o Brasil terminou o Round 1 com 12 pontos perdidos na décima colocação. O país teve a mesma pontuação da Suécia e da Grã-Bretanha, mas só seguiu para o Round 2 porque completou os três percusos válidos em menos tempo. 205s07 contra 205s22 dos suecos e 209s69 dos britânicos.