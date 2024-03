Brasil perde da Alemanha e está fora da Paralimpíada no rúgbi

O Brasil lutou muito, chegou a estar na frente no final do segundo quarto, mas levou a virada e perdeu para a Alemanha por 62 a 50 na disputa pela medalha de bronze no Pré-Paralímpico de rúgbi em cadeira de rodas. Com o resultado, a seleção brasileira está fora da Paralimpíada de Paris-2024, já que apenas os três primeiros colocados carimbavam o passaporte para a capital francesa. Favoritos, Austrália e Canadá também se garantiram nos Jogos, já que se classificaram para a final.

Apesar de não ter conseguido se classificar para os Jogos Paralímpicos, a campanha do Brasil foi boa. 11º colocada no ranking mundial, a seleção brasileira terminou a frente de seleções melhor ranqueadas como Nova Zelândia (8º) e Colômbia (10º). Os classificados para Paris-2024 estão em segundo (Austrália), quinto (Canadá) e nono (Alemanha) na lista dos melhores do mundo. O Brasil estreou com derrota diante do Canadá por 57 a 39, mas se recuperou em seguida ao bater os donos da casa da Nova Zelândia por 53 a 46. Na terceira rodada, a seleção brasileira conseguiu a classificação para a semifinal com uma vitória apertadíssima diante da Holanda por 54 a 51. Diante da favorita Austrália, entretanto, o Brasil teve poucas chances e foi derrotado por 63 a 37 na semifinal. Com isso, restava à seleção brasileira a missão de vencer a Alemanha para ficar com o bronze do Pré-Paralímpico de rúgbi em cadeira de rodas para conseguir a classificação para os Jogos Paralímpicos.