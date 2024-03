Brasil goleia Colômbia no Sul-Americano Sub-17

A seleção brasileira está no quadrangular final do Sul-Americano Sub-17 de futebol feminino. Buscando uma vaga na Copa do Mundo da categoria, o Brasil goleou a Colômbia por 4 a 1 nesta sexta-feira (23), para terminar a primeira fase da competição em primeiro lugar no seu grupo. Agora, as brasileiras disputam a fase final contra colombianas, paraguaias e equatorianas.

Os times entraram em campo com a Colômbia já classificada para a próxima fase, enquanto o Brasil precisava da vitória. E as brasileiras fizeram o dever de casa para garantir a vaga no quadrangular final do Sul-Americano Sub-17. Ainda no primeiro tempo, Juju Harris balançou a rede duas vezes, enquanto Ana Elisa fez o terceiro do Brasil. Giovanna Waksman marcou o quarto no início do segundo tempo. Na reta final da partida, após uma falha da defesa, a Colômbia descontou.

O quadrangular final do Sul-Americano Sub-17 terá as seleções de Brasil, Colômbia, Equador e Paraguai. As equipes fazem mais três partidas cada até o dia 31 de março para a definição dos times que irão representar a América do Sul na Copa do Mundo Sub-17 em outubro na República Dominicana.