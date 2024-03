Brasil cai na semi e vai disputar vaga em Paris contra a Alemanha

Na disputa da semifinal do Pré-Paralímpico de rúgbi em cadeira de rodas, na Nova Zelândia, o Brasil saiu derrotado do confronto contra a Austrália, uma das melhores equipes do mundo na modalidade, por 62 a 37. Agora, a seleção brasileira encara a Alemanha na última chance de se garantir nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. O duelo acontecerá ainda neste sábado (23), às 21h30, no horário de Brasília-DF.

Após um início equilibrado, os australianos conseguiram abrir três pontos de vantagem logo nos primeiros minutos. Dessa forma, eles controlaram o placar e fechar o quarto inicial vencendo por 13 a 8. A diferença permaneceu a mesma no começo da parcial seguinte, até a Austrália emplacar uma sequência de tries e ampliar para 10 pontos no intervalo. Os bicampeões olímpicos mostraram o motivo de sem considerados uma potência no rúgbi e dominaram os brasileiros até o final da partida. Na disputa pela medalha de bronze, e que também vale uma vaga nas Paralimpíadas de Paris, o Brasil jogará contra a Alemanha, que perdeu para o Canadá por 58 a 41 na outra semifinal. Os brasileiros tentam disputar o evento pela segunda vez na história. Na primeira, nos Jogos do Rio-2016, a equipe acabou eliminada ainda na fase de grupos. Já os alemães, querem retornar ao torneio depois de três edições longe das quadras.