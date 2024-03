Brasil apresenta nova coreografia e vai à final na série mista em Atenas

Venha ao Brasil! Essa é o nome da nova coreografia que as atletas da ginástica rítmica apresentaram na etapa de Atenas da Copa do Mundo. Na prova mista de três fitas e duas bolas, o conjunto alcançou a nota 29,500 e avançou à final com a sexta melhor apresentação. Então, as disputas por medalhas nos aparelhos, tanto nos individuais como em conjunto serão neste domingo (24), a partir das 10h, com transmissão do Canal Olímpico do Brasil e da CazéTV.

Muito ritmo e muito dançante, com muita alegria e vibração. Assim é a nova coreografia que o conjunto do Brasil se apresentou nas eliminatórias deste sábado (23). O time desempenhou uma performance melhor do que no dia anterior na prova dos cinco arcos e conquistou uma vaga na final. Maria Alexandre representará o país em duas finais por aparelhos também. Dessa forma, confira a nova apresentação do time brasileiro no vídeo abaixo: