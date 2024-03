Augusto Akio e Lucas Rabelo lideram as semis do STU

O segundo dia de competições do STU (Skate Total Urbe) ocorreu neste sábado, 23 de março, em Criciúma. O dia de hoje reservou a disputa pelas vagas para as finais das competições de skate street e park, nas categorias masculino e feminino. Ademais, os destaques do dia ficaram com Augusto Akio (85.50) e Isa Pacheco (75.85), que lideraram as classificatórias do park. Enquanto, no street, Lucas Rabelo (82.36) e Isabelly Avila (69.44), que ficaram no primeiro posto.

As finais serão disputadas amanhã (24), e vão premiar os melhores skatistas brasileiros da etapa. Vale ressaltar que o Augusto Akio, atual terceiro melhor skatista park do mundo, busca seu segundo título consecutivo, já que, em 2023, ele foi o grande campeão do STU Criciúma. Além disso, o domingo reservará as disputas para a categoria de paraskate street, representados por Nando Araújo e Felipe Araújo.