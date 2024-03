Ana Marcela Cunha fica em 5º na Copa do Mundo de Soma Bay

Ótimo resultado no Egito! Na etapa de Soma Bay da Copa do Mundo de Águas Abertas, a brasileira Ana Marcela Cunha terminou a prova de 10km na quinta colocação. Outra atleta brasileira que participou do evento foi a gaúcha Viviane Jungblut, que acabou no oitavo lugar. Entre os homens, o jovem Matheus Melecchi ficou no top-20 geral.

Campeã olímpica em Tóquio-2020 e dona de 17 medalhas em Campeonatos Mundiais, Ana segue em alto nível no cenário internacional da maratona aquática. Na prova da manhã deste sábado (23), ela fechou o percurso no tempo de 2h04min35s70, menos de dois segundos distante da terceira colocada. Logo abaixo, Viviane também obteve um ótimo resultado no torneio, ficando em oitavo com a marca de 2h04min37s30. Além disso, ambas as nadadoras do Brasil estão classificadas aos Jogos de Paris-2024.

Quem se sagrou campeã da etapa da Copa do Mundo foi a alemã Leonie Beck, que concluiu a disputa no tempo de 2h04min31s00. Duas vezes medalhista de ouro no Mundial de 2023 (5 e 10km) e atual campeã europeia, a nadadora de 26 anos será uma das principais adversárias de Ana Marcela Cunha na busca pelo bicampeonato olímpico. A húngara Bettina Fábián (2h04min31s40) e a espanhola Angela Martinez Guillen (2h04min33s80), por sua vez, completaram o pódio nas segunda e terceira colocações, respectivamente.