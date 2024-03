Sesi Franca x Vasco - NBB: saiba onde assistir ao vivo

Jogão pela NBB! Sesi Franca e Vasco se enfrentam pela temporada regular do Novo Basquete Brasil, uma disputa entre segundo e quarto colocados do campeonato. A partida é válida pela 21ª rodada do segundo turno, e ocorrerá neste sábado (23), às 17h10, no Ginásio Pedrocão, localizado no interior paulista. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo da TV Cultura, da CRVG TV, do Youtube (@NBBoficial) e do NBB BasquetPass.

Na última quinta-feira (21), o Franca perdeu o confronto direto com o Flamengo por 73 a 88 e, consequentemente, deixou a liderança da primeira fase do NBB. Por outro lado, na última partida, o Vasco venceu o Cerrado Basquete por 84 a 81, e embalou uma ótima sequência de nove vitórias seguidas. Dessa forma, as duas equipes chegam com vontade de vencer e garantir um lugar mais alto na classificação.

De olho na tabela

No momento, o time do Sesi Franca se encontra na vice-liderança do campeonato, com 24 vitórias e 5 derrotas. Enquanto isso, o Vasco vem logo atrás na cola dos líderes com 22 vitórias e 7 derrotas, ocupando a quarta colocação na tabela geral. Ademais, as equipes do Flamengo, com 25 vitórias e 5 derrotas, e do Minas Tênis Clube, com 22 vitórias e 7 derrotas, completam o top-4 do NBB.