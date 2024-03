Seis duplas brasileiras passam de fase no Challenge do Recife

Primeira rodada negativa

Apesar dos classificados no Challenge do Recife, as partidas das primeiras rodadas da fase de grupos terminaram com saldo negativo para o Brasil. Das nove partidas que duplas do país disputaram, somente duas saíram com a vitória. Dessa forma, a última rodada se tornou a chance final de sobrevivência na competição para Tainá/Vic, Andressa Thainara, Ágatha/Rebecca, Vitória/Hegê, Vitor Felipe/Renato e Evandro/Arthur.