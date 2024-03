São Paulo e Ferroviária empatam no Brasileirão Feminino

Começou a terceira rodada do Brasileirão Feminino - Série A1. Em Cotia, o São Paulo recebeu a Ferroviária, com os times empatando em 1 a 1. Micaelly (ex-tricolor) anotou o gol das Guerreiras Grenás, enquanto Mariana Santos empatou para as donas da casa. Com o resultado, o São Paulo está em segundo lugar, com a Ferroviária em terceiro, com ambas equipes com cinco pontos após três jogos.

As duas equipes tiveram oportunidades na primeira metade do jogo, mas sem conseguir tirar o zero do placar. No segundo tempo, a Ferroviária conseguiu abrir o placar. O time voltou pressionando a defesa tricolor na volta do intervalo e conseguiu marcar aos 21 minutos. Micaelly cobrou uma falta para as Guerreiras Grenás, com a bola passando por todo mundo na área, até morrer no fundo do gol. Buscando o empate, o São Paulo pressionou a Ferroviária, mas faltando capricho na hora da finalização. Até que Mariana Santos conseguiu igualar o placar. Ela recebeu um lançamento na área e chutou no alvo para fazer o gol de empate das tricolores. Na reta final da partida, a Ferroviária teve uma chance de ouro para fazer o gol da vitória. Duda Santos mandou um chute de fora da área. Mas a goleira Carlinha defendeu a finalização, com a bola ainda desviando no travessão, evitando o gol das Guerreiras Grenás.