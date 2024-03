Robson Daniel e Marivana Oliveira ficam em 5º no GP de Jesolo

Nesta sexta-feira (22) teve início o Grand Prix de Jesolo, na Itália, de paratletismo. Entre os cinco atletas do Brasil que viajaram para a competição, dois competiram nesse primeiro dia de provas. Assim, Robson Daniel e Marivana Oliveira estiveram no arremesso de peso das classes F33 e F35, respectivamente. Por coincidência, ambos terminaram com a quinta colocação em suas competições.

Durante a tarde italiana, Robson e Marivana arremessaram na prova dos pesos daquelas séries de competições importantes para medir como está o desempenho perante adversários internacionais. Dessa forma, por exemplo, o bicampeão mundial da prova da classe F33 de Londres 2017 e Dubai 2019, Giuseppe Campoccio estava presente. O italiano não só competiu, mas também foi o vencedor com 10,41m alcançados em seu quinto arremesso.

Por outro lado, Robson, que há seis dias bateu o recorde brasileiro e das Américas na classe F32, não repetiu a boa marca de 8,19m. Seu melhor arremesso do Grand Prix alcançou 6,50m na quarta tentativa. Caso repetisse a marca da semana passada teria alcançado pódio, já que a prata ficou com Michal Glab, da Polônia, com 9,75m, e Massimo Iveta, da Croácia, ficou com o bronze, com a marca de 7,17m.