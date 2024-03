Rafaela Silva e Willian Lima conquistam o bronze em Tbilisi

Pódio duplo para o Brasil! Os judocas Rafaela Silva (57kg) e Willian Lima (66kg) venceram seus combates decisivos e conquistaram o bronze no Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia. Além das conquistas, os resultados foram de suma importância na corrida para a classificação aos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Com um início avassalador, Willian aplicou um ippon sobre o azerbaijano Rashad Yelkiyev com menos de 25 segundos de luta. Assim, ele garantiu uma vitória relâmpaga sobre o adversário e levou a medalha de bronze, a sua segunda consecutiva em Grand Slams. Por outro lado, pouco tempo depois, Jéssica Lima não conseguiu superar a canadense Christa Deguchi, bicampeã mundial da modalidade. Ela sofreu um ippon no minuto final do combate e acabou fora do pódio.

Na última participação do Brasil no final block, Rafaela Silva iniciou a disputa com uma postura ofensiva e logo conseguiu acertar um waza-ari sobre a eslovena Kaja Kajzer. Depois, ela viu a rival crescer na luta e passar a ter o controle das ações. Na marca de 45 segundos para o fim do duelo, Rafa ficou muito próxima de concluir seu segundo waza-ari, mas Kaja fez uma ótima defesa. Nos momentos derradeiros, a brasileira controlou a vantagem e sacramentou o resultado ao seu favor. Esse foi o primeiro pódio de Rafaela Silva no Circuito Mundial depois de mais de um ano.