Maria Eduarda Alexandre se classifica à final da bola em Atenas

Na mesma prova, Bárbara Domingos não conseguiu realizar uma grande exibição e terminou com 29.200, o que a deixou fora da final. Do mesmo modo, na disputa do arco, ela acumulou algumas falhas na sua apresentação e finalizou com a pontuação de 27.500. Diferente do desempenho na bola, Maria Eduarda Alexandre acabou perdendo o aparelho diversas vezes ao longo da tentativa e fechou com somente 24.050.

Além disso, Babi e Maria Alexandre retornarão ao campeonato já neste sábado (23). Ambas as ginastas do Brasil competirão nas classificatórias da fita e das maças, a partir das 7h, no horário de Brasília-DF. Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, em novembro, elas fizeram dobradinha nas duas provas, em uma campanha histórica para o país na ginástica rítmica.