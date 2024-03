João Fonseca e Gustavo Heide estão na semi em Assunção

O Brasil terá dois representantes na semifinal do ATP Challenger de Assunção, no Paraguai. Nesta sexta-feira (22), aconteceram os jogos das quartas de final do evento na capital paraguaia, com três brasileiros em ação. João Fonseca ganhou de virada o duelo contra Orlando Luz por 3/6, 7/6 [4] e 6/2. Na sequência, Gustavo Heide derrotou o italiano Alexander Weis por 6/3 e 7/6 [3]

O primeiro jogo da noite foi um duelo entre dois brasileiros que chegaram a liderar o ranking mundial juvenil. Orlando Luz saiu na frente, ao vencer o primeiro set por 6/3. Orlandinho teve a chance de fechar o jogo no segundo set. Mas João Fonseca levou a parcial para o tiebreak e venceu por 7/4 para empatar a partida. Embalado após a vitória no set anterior, João dominou o terceiro set e venceu por 6/2 para avançar à semifinal do Challenger de Assunção.

Em seguida, Gustavo Heide encarou o italiano Alexander Weis. O brasileiro conseguiu um break point no primeiro set para vencer a parcial por 6/3. O segundo set foi mais apertado, com a decisão indo para o tiebreak. Mas Gustavo Heide dominou o desempate, vencendo o italiano por 7 a 3.