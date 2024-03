Isaquias Queiroz estreia na temporada com vitória no C1 1000m

Isaquias Queiroz ainda competirá nas disputas do C1 500m e do C1 200m na Copa Brasil de Lagoa Santa. A disputa dos 500m ocorrerá neste sábado (23), enquanto os 200m será no domingo (24). A competição serve como competição avaliatória para definição dos atletas que competirão no Pré-Olímpico de Paris-2024, que acontecerá em Sarasota, nos Estados Unidos, no final de abril. Isaquias conquistou uma vaga olímpica no C1 1000m através do Mundial do ano passado.

Outros resultados

Entre outros resultados do primeiro dia da Copa Brasil de canoagem velocidade, destaque para as vitórias dos atletas olímpicos Ana Paula Vergutz e Vagner Souta no K1 1000m. Ana venceu a disputa feminina com 4min36s19, mais de 15 segundos a frente e Maria Eduarda Mufato. Já no masculino, Vagner Souta venceu com 3min59s17, dois segundos e meio a frente de Roberto Maehler.

Por fim, nas disputas de duplas, destaque para Filipe Vieira e Gabriel Nascimento, que venceram o C2 1000m com 4min00s24, ficando a frente de Mateus Nunes/Diego Nascimento (4min03s03) e Gleidson Júnior/Milton Oliveira (4min41s82). Fábio Demarchi/Roberto Maehler venceu o K2 1000m com 4min00s38, enquanto Clebson Ribeiro/Milton Oliveira (4min07s69) e Carlos Oliveira/Vinicius Santos (4min17s13) completaram o pódio.