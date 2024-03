Gustavo Heide e Zormann/Romboli vencem no Paraguai

O Brasil teve mais duas vitórias no ATP Challenger de Assunção, no Paraguai. No torneio de simples, Gustavo Heide ganhou de Pedro Sakamoto por 6/1 e 6/3 e garantiu uma vagas nas quartas de final. Já nas duplas, Marcelo Zormann e Fernando Romboli ganharam do israelense Daniel Cukierman e do argentino Mariano Kestelboim por 6/3 e 6/4 para avançar à semifinal do evento.

Na disputa da chave de simples, nesta quinta-feira (21), foram realizados os últimos jogos das oitavas de final, com três brasileiros em quadra. No confronto nacional, Gustavo Heide foi dominante para vencer Pedro Sakamoto por 6/1 e 6/3, cedendo apenas quatro games para o adversário. Na outra partida com Brasil em quadra, Nicolas Zanellato perdeu para o peruano Juan Pablo Varillas, cabeça de chave número 1 do torneio, também por 6/1 e 6/3.