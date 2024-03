Gustavo Carneiro é campeão no Aberto do Peru

Nesta sexta-feira (22), aconteceram as finais do Aberto do Peru de tênis em cadeira de rodas. Na disputa da categoria open masculina, Gustavo Carneiro ficou com o título do evento. Já no feminino, Maria Fernanda Alves ficou com o vice-campeonato na chave de duplas.

Gustavo Carneiro entrou na competição de simples como cabeça de chave número 3. O brasileiro passou pelos peruanos German Gamonal por 6/0 e 6/2 na estreia e aplicou uma bicicleta (6/0 6/0) em Ysabelino Apaza nas quartas de final. Na semifinal, Gustavo derrotou o costarriquenho José Pablo Gil, cabeça de chave número 1 do evento, por 7/6 [0] e 6/3. Na final, Gustavo Carneiro derrotou o israelense Adam Berdichevsky por 7/6 [6] e 6/3 para ganhar o seu primeiro título de 2024. "Ontem eu fiz um jogo muito bom na semifinal, muito difícil, quase 3 horas de jogo. E hoje novamente um jogaço contra um amigo meu de Israel que eu nunca tinha conseguido ganhar dele. Pontos importantes para o ranking de Paris e agora são muitas emoções até julho", disse o atleta, se referindo à classificação para os Jogos Paralímpicos de Paris. Atualmente, Gustavo Carneiro está em 54º lugar no ranking mundial, precisando ganhar mais algumas posições para pegar uma vaga direta na chave de simples de Paris-2024. Atualmente, a última vaga iria para o chinês Feng Xiaomin que é o 40º da lista.