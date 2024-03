Gabryel Aguilar, no Street, e Augusto Akio, no Park, lideram eliminatórias

A abertura da segunda etapa do STU National ocorreu nesta sexta-feira (22) em Criciúma, no Parque da Prefeitura. Assim, os melhores skatistas do país droparam nas eliminatórias tanto da modalidade Street, quanto da modalidade Park. Primeiramente, Gabryel Aguilar foi quem explorou com mais técnica e precisão os corrimãos, bancos, rampas e escadas da pista. E Augusto Akio dominou o bowl não só com seu talento, mas também com sua empatia.

Plano Certo

O dia começou com as eliminatórias do Street. Então, entre uma rápida parada e outra devido ao chuvisco de um céu parcialmente nublado, as seis baterias com os 24 skatistas até transcorreram bem. Desse modo, em cada uma delas, avançava direto para a semifinal deste sábado apenas o primeiro. Além disso, o segundo e terceiro foram para uma repescagem e o quarto, automaticamente eliminado. Quem brilhou com a maior nota após duas voltas de 45 segundos foi o paulistano Gabryel Aguilar, de 24 anos, com uma linha que lhe rendeu um 77,37.

"É um dia de cada vez, um passo de cada vez. Fiz um plano pra hoje, que graças a Deus funcionou, e amanhã na semifinal farei quase a mesma coisa, só mudando algumas manobras. Quero agradecer primeiramente a Deus por proporcionar essa festa de skate. Estou feliz por todos os outros que avançaram e tenho o máximo respeito pelos demais que não passaram, porque todos que estão aqui andam muito e têm qualidade, o nível é bem alto. E campeonato é assim mesmo: num dia a gente erra, no outro a gente acerta. Só nós ali dentro da pista sabemos da pressão e do nervosismo que é", disse Gabryel Aguilar.