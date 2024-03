Favoritos à vaga olímpica, André e George veem Paris no horizonte

Favoritos para conquistar uma das vagas olímpicas no vôlei de praia masculino, André e George já estão vendo Paris-2024 no horizonte. Após uma bela sequência de resultados no fim de 2023, a dupla brasileira melhor ranqueada na lista da FIVB quer usar as etapas do Circuito Mundial no Brasil para carimbar o passaporte.

"A gente quer manter esse ritmo que terminamos no ano passado, foi uma temporada muito boa. A gente começou este ano com foco total já para as Olimpíadas. Tem muitas etapas aí valendo pela corrida olímpica. Nosso foco é todo para garantir nossa vaga o quanto antes e, assim, nos preparamos para os Jogos Olímpicos", disse George. No fim de 2023, a dupla conquistou a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 e ainda faturou o bronze no Finals do Circuito Mundial.

No Recife, George e André vêm de título na etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Eles começam a campanha no Challenge da capital pernambucana nesta sexta-feira (22). Atualmente na sétima posição do ranking, eles são a única dupla do top-10 no torneio masculino. A mesma coisa vai acontecer na semana que vem, em Saquarema, Rio de Janeiro. Contudo, enxergam bastante competitividade na competição e querem usá-la de trampolim para carimbar o passaporte para os Jogos Olímpicos.