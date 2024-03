Eric Jouti vence duas partidas e vai às oitavas no WTT de Beirute

Estreia muito positiva! Nos primeiros confrontos da segunda edição do WTT Feeder de Beirute, no Líbano, o brasileiro Eric Jouti se saiu vitorioso em duas oportunidades e avançou para as oitavas de final. Agora, o mesatenista paulista enfrentará o indiano Harmeet Desai, 65º colocado do ranking mundial, neste sábado (23), às 8h20, no horário de Brasília-DF..

No primeiro duelo do dia, Eric bateu o nigeriano Olajide Omotayo, dono de quatro medalhas em Jogos Africanos. Em uma partida tranquila, ele finalizou com o placar de 3 a 0, parciais de 11/6, 11/5 e 11/9. Logo depois, o brasileiro encarou o paraguaio Marcelo Aguirre, bronze no Campeonato Pan-Americano de 2021. Após muito equilíbrio, triunfo de Jouti por 3 a 1 (15/13, 6/11, 11/7 e 16/14).

Com a classificação, o próximo adversário de Eric Jouti é o indiano Harmeet Desai. Atual top-70 do mundo, ele fez parte do time da Índia que levou a medalha de ouro na competição por equipes dos Jogos da Commonwealth de 2022, derrotando rivais como Nigéria e Singapura.