Cruzeiro x Internacional - Brasileirão Feminino: onde assistir

As equipes de Cruzeiro e Internacional se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Assim, o duelo entre os times está marcado para este sábado (23), a partir das 16h30, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais. Além disso, a partida vai contar com transmissão ao vivo da Cruzeiro TV, no Youtube.

Invencibilidades

Ambos os time, Cruzeiro e Internacional, chegam para esta terceira rodada do brasileiro invictas. As cabulosas vêm de um empate em 1 a 1, diante do São Paulo, e uma vitória por 2 a 1 contra o Flamengo. Já por outro lado, o Internacional aparece com uma campanha mais modesta. Afinal, as gaúchas empataram as duas partidas iniciais em 1 a 1, enfrentando o América Mineiro e o Fluminense.

Na situação atual, após o encerramento da segunda rodada do brasileirão feminino, as equipes de Cruzeiro e Internacional se encontram nas respectivas posições: 7º e 10º lugar. Enquanto isso, a equipe do Corinthians lidera o campeonato com 6 pontos, únicas com 100% de aproveitamento.