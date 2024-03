Conjunto brasileiro é 12º nos arcos em etapa da Copa do Mundo

A sexta-feira (22) não foi o dia do conjunto brasileiro na ginástica rítmica. No primeiro dia de competições da etapa de Atenas, na Grécia, as ginastas brasileiras ficaram com a 12º colocação na prova dos cinco arcos. Apesar de não ter sido a melhor apresentação do conjunto, é apenas o começo do ano olímpico, já que trata-se da primeira competição internacional da temporada. Por outro lado, amanhã tem coreografia nova e a expectativa é alta para ver a performance na série mista.

O conjunto do Brasil ficou de fora das oito finalistas da prova dos cinco arcos. Desse modo, com 30,250 pontos, finalizou a prova à frente de Polônia, Finlândia e Hungria. Para classificar-se precisava de, pelo menos, 33 pontos, que foi a nota atingida pelas donas da casa e pelas espanholas. Assim, os dois conjuntos ficam com a sétima e oitava vagas.