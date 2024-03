Brasileiros passam em branco no 3º dia de Mundial no Rio

Nesta sexta-feira (22), terceiro dia de Mundial de Paraciclismo de Pista 2024, nove disciplinas conheceram seus campeões no Velódromo do Rio. Então, os britânicos aumentaram a vantagem sobre o segundo colocado no quadro de medalhas. A Grã-Bretanha tem agora 12 no total (seis ouros e seis pratas). É seguida pela China, em segundo, com sete (cinco ouros, uma prata e um bronze). A França, em terceiro, soma oito (quatro ouros, três pratas e um bronze). Por outro lado, o Brasil ocupa a nona colocação com duas pratas, já que não somou medalhas neste dia.

A dobradinha britânica, sobretudo, no pódio de contrarrelógio da Tandem ajuda a explicar esse desempenho. Ele se repetiu na mesma ordem pela terceira edição consecutiva, com os compatriotas Neil Fachie e James Ball. Assim, a dupla levou, respectivamente, o ouro e a prata e, o alemão Thomas Ulbricht, o bronze. Fachie conquistou o ouro da prova pela sexta vez consecutiva, incluindo o Mundial do Rio em 2018, e em outras quatro ocasiões. O agora decacampeão mundial é ainda o atual campeão paralímpico e o recordista mundial na disputa. Mesmo assim, ele não se dá por satisfeito e confessa que, recentemente, ganhou uma nova motivação: inspirar seu filho de apenas um ano e quatro meses, que o acompanha no Rio.

Outra atleta que conseguiu confirmar o favoritismo e estender sua dinastia foi a australiana Emily Petricola, campeã da perseguição individual na Classe C4 pela quinta vez consecutiva. Ela é também a atual campeã paralímpica e a recordista mundial na disciplina.