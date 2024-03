Brasileiros avançam na Copa do Mundo de Ginástica Trampolim

Nesta sexta-feira (22), os brasileiros Alice Gomes, Camilla Lopes e Rayan Dutra avançaram às semifinais nas disputas individuais da Copa do Mundo de Ginástica de Cottbus, na Alemanha. A equipe brasileira de ginástica de trampolim conseguiu passar seus três integrantes à próxima fase e, dessa forma, mantém esperança de conquistar três vagas olímpicas.

Camilla Lopes foi a brasileira mais bem colocada na disputa feminina. Ela terminou em 11º lugar, com uma nota 55.000, enquanto Alice Gomes Lopes foi a 18 ª colocada (53.960). Nesta qualificatória, a atleta mais bem colocada foi Zhu Xueyjung, da República Popular da China, com 57.200. Por outro lado, no masculino, Rayan Dutra também se classificou às semis e permanece firme na disputa da vaga olímpica. O brasileiro ficou na 16 posição, com 58.800 pontos. O atleta de destaque na categoria foi Ivan Litvinovich, da Bielorrússia, que ficou em 1º com incríveis 62.530 pontos.

Vagas olímpicas

O Time Brasil já está com uma vaga olímpica assegurada para a disputa da ginástica de trampolim femino. A vaga veio graças ao resultado das brasileiras no Mundial de Trampolim de 2023, realizado em Birmingham, na Grã-Bretanha. Agora, para poder contar com duas representantes brasileiras em Paris 2024, o Time Brasil precisa superar a japonesa Hikaru Mori no ranking mundial. Feito que poderá ser alcançado caso a Camilla Gomes fique à frente de Mori nas finais da etapa Cottbus.