Blumenau bate Mesquita e consegue segunda vitória na LBF

O Unisociesc Blumenau entrou no G8 da Liga de Basquete Feminino (LBF). Jogando fora de casa, a equipe catarinense derrotou o Sodiê Mesquita por 74 a 53. Essa é a segunda vitória de Blumenau na temporada, com o time chegando ao oitavo lugar, com sete pontos. Já o Mesquita segue na sexta colocação, com oito.

Blumenau contou com um bom desempenho no primeiro tempo, para abrir nove pontos de vantagem e ir para o intervalo ganhando por 35 a 26. Destaque para o bom desempenho do time dentro do garrafão no início da partida. No segundo tempo, a equipe catarinense foi ampliando a sua vantagem no placar, com a ajuda de algumas cestas de três pontos.

Glenda comandou a vitória de Blumenau e foi eleita a MVP da partida. Com 32 de eficiência, a atleta teve 25 pontos, sete rebotes e três assistências nessa sexta. Do lado do Sodiê Mesquita, Mayra Caicedo foi a maior pontuadora da equipe, com 12 pontos.