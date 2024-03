Alê Camargo para na preliminar da Copa do Mundo de Tbilisi

Na disputa da etapa de Tbilisi da Copa do Mundo de espada, na Geórgia, o brasileiro Alexandre Camargo acabou eliminado na segunda rodada da chave preliminar do evento. Dessa forma, o esgrimista paranaense não conseguiu integrar ao mata-mata principal, assim como seu compatriota Pedro Petrich.

Alê iniciou sua campanha disputando a 38ª chave da etapa de poules. Em uma bela atuação, ele finalizou com quatro triunfos, conquistados sobre Udaivir Singh (Índia), Kou Nakajima (Japão), Yehia Ellis (Marrocos) e Wiktor Walach (Polônia). Graças aos bons resultados, o brasileiro folgou na rodada inicial do mata-mata. Porém, no seu primeiro combate na chave preliminar, Camargo caiu diante do marroquino Houssam El Kord, que venceu por 15 a 14.

Pedro Petrich, por sua vez, também conseguiu passar os poules e chegar até a chave preliminar. No entanto, o brasileiro parou logo no seu primeiro combate na nova fase do torneio. Ele perdeu para o japonês Takayuki Yuminaga, top-200 do ranking mundial, pelo placar de 15 a 10. Anteriormente, ele terminou com duas vitórias e quatro derrotas, batendo o cazaque Vadim Sharlaimov e o eslovaco Lukas Jakub Johanides.