Unimed Campinas assume vice-liderança da LBF

O jogo foi acirrado, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. Ponta Grossa conseguiu uma boa vantagem no segundo quarto, com uma parcial de 25-10. Assim, a equipe paranaense foi para o intervalo liderando a partida por 48 a 34. Mas o rendimento de Ponta Grossa caiu no terceiro quarto do jogo. A equipe anotou apenas sete pontos no período e viu Campinas assumir a liderança. Os dois times ficaram colados no placar na maior parte do último período. Mas nos dois minutos finais, o Unimed Campinas conseguiu abrir cinco pontos de vantagem para vencer a partida.

Novamente, Babi Honório foi a MVP da partida com 33 de eficiência. A capitã de Campinas teve 19 pontos, 12 assistências e cinco rebotes no jogo. Quem também fez um duplo-duplo foi a cestinha do jogo Fatou Diagne. A pivô senegalesa teve 21 pontos e 12 rebotes para a equipe vencedora. Já do lado de Ponta Grossa, o destaque individual foi Manuela Rios com 20 pontos e 11 assistências.