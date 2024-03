São Paulo x União Corinthians - NBB: saiba onde assistir

Na reta final da temporada regular do NBB 2023/2024, o São Paulo e União Corinthians se enfrentam em confronto válido pela 21ª rodada do segundo turno. Ademais, a partida ocorrerá nesta sexta-feira (22), às 20h, no Ginásio do MorumBIS, localizado na capital paulista. Além disso, saiba onde assistir ao duelo. Terá transmissão ao vivo do Star + e do NBB BasketPass.

O time do São Paulo vem de duas vitórias seguidas na atual temporada no NBB. O time paulista busca emplacar o terceiro triunfo para entrar na briga na parte de cima da tabela. Neste momento, o Tricolor ocupa a 11ª colocação da tabela geral. Tem uma campanha exata de 50% de aproveitamento. Acumula, portanto, 14 vitórias e 14 derrotas até o momento. Porém, é importante dizer que a equipe da capital está com dois jogos a menos que o São José. O time do interior de São Paulo atualmente ocupa o 10º lugar na tabela de classificação, com 16 vitórias e 14 derrotas.

Má Fase

Por outro lado, o União Corinthians vem de uma sequência de três derrotas seguidas, e quer espantar a má fase para permanecer na classificação aos playoffs. Atualmente, a equipe do União se encontra na 14ª colocação, com 10 vitórias e 20 derrotas. Atrás na tabela, e fora da zona de classificação, o Botafogo tem 8 vitórias, e pode ameaçar o União Corinthians nas próximas rodadas.