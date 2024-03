Partizan, de Cabloco, perde para Real Madrid na Euroliga

Não deu! Na tarde desta quinta-feira (21), teve brasileiro em quadra, mas a vitória não veio. Em partida válida pela 31ª rodada do campeonato, o Partizan, de Cabloco, enfrentou o líder e atual campeão, Real Madrid. O brasileiro anotou 9 pontos e pegou 6 rebotes mas saiu com a derrota pelo placar de 76 a 88.

Na reta final da primeira fase da Euroliga, o jogo era importantíssimo para o time sérvio se manter na zona de classificação para a próxima fase. Apesar disso, o time não conseguiu superar o atual líder da competição, Real Madrid. Até o início da partida, o Partizan ocupava a décima posição na tabela, a última que garante vaga nos playoffs. Porém, com a derrota a equipe sérvia cai para a 11ª colocação.

Começo disputado

A partida entre Partizan e Real Madrid começou bastante disputada, e o primeiro quarto terminou em 13 a 13. Com a ajuda da fantástica torcida sérvia, que fez uma grande festa, e com bons rebotes pegos por Cabloco, o Partizan conseguiu se manter competitivo ao longo do segundo quarto, fechando com apenas 2 pontos atrás em 18 a 20.