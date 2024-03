Nicole Silveira encerra temporada no top-15 da Copa do Mundo

Nesta quinta-feira (21), foi disputada a etapa final da Copa do Mundo de skeleton em Lake Placid, nos Estados Unidos. A brasileira Nicole Silveira ficou em 18º lugar na etapa, garantindo a 14ª colocação no ranking geral da temporada da Copa do Mundo. Além disso, a prova desta quinta também valeu como Campeonato Pan-Americano da modalidade, com a gaúcha ficando em sétimo lugar na disputa continental.

Nicole Silveira cometeu alguns erros nas suas duas descidas, não conseguindo desenvolver toda a sua velocidade. Nas duas tomadas de tempo, a brasileira fez um tempo de 56s09, fechando com um total de 1min52s15. Com o 18º lugar, Nicole Silveira somou 80 pontos no ranking da Copa do Mundo, encerrando a temporada com 833 pontos. A vencedora da prova foi Mystique Ro, dos Estados Unidos. Acostumada com a pista de Lake Placid, a norte-americana terminou com um total de 1min50s35 para levar o ouro da etapa, assim como o ouro do Campeonato Pan-Americano. A belga Kim Meylemans, namorada e colega de equipe de Nicole, ficou em segundo lugar, com 1min50s37. O bronze ficou com a holandesa Kimberley Bos, com 1min50s55, que também levou o título geral da Copa do Mundo. Bos fez uma temporada excelente com dois ouros, três bronzes e com chegadas no top-8 em todas as etapas.