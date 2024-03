Mãozinha marca seus primeiros pontos na NBA contra o Warriors

Duelo nacional! Na noite da última quarta-feira (20), Golden State Warriors e Memphis Grizzlies se enfrentaram em mais uma rodada da temporada regular da NBA. A partida ficou marcada pelo duelo entre os brasileiros Gui Santos e Mãozinha. O segundo, inclusive, anotou seus primeiros pontos na liga estadunidense em pouco mais de cinco minutos em quadra.

Mãozinha integrou o elenco dos Grizzlies através de um contrato de 10 dias, assinado pela franquia para suprir as lesões sofridas pelo seu plantel. Assim, o ala-pivô brasileiro fez sua estreia contra o Warriors fora de casa, no Chase Center, localizado na cidade de San Francisco. Ele entrou apenas na reta final do último quarto e completou uma bela ponte aérea, após passe do armador DeJon Jarreau. Além disso, Mãozinha tentou uma bola de longa distância, mas não obteve êxito.

https://twitter.com/NBABrasil/status/1770667067072455076