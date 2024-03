Lukas Bergmann comanda vitória do Sesi contra o Minas

O Sesi Bauru conseguiu uma vitória importante na penúltima rodada da Superliga Masculina de vôlei. A equipe trava uma batalha pelo terceiro lugar com o Vedacit Guarulhos. Nesta quinta (21), jogando fora de casa, o time do interior paulista ganhou do Minas por 3 a 0, com parciais de 25/18, 25/20 e 25/17. Nos outros jogos da noite, Joinville e Monte Carmelo saíram com a vitória.

Em Belo Horizonte, havia a expectativa de um jogo equilibrado entre Sesi Bauru e Minas, como foi no primeiro turno. Mas não foi o que aconteceu na Arena UniBH. Enquanto o time paulista vem em uma crescente na Superliga, o Minas fez mais uma partida com várias oscilações e viu o Sesi ganhar o jogo em três sets com certa tranquilidade. O destaque da partida foi o ponteiro Lukas Bergmann que anotou 18 pontos e levou o Troféu Viva Vôlei para casa. Outros jogos Outras duas partidas foram realizadas nesta quinta. No interior de Minas, o já rebaixado Azulim/Monte Carmelo conseguiu sua quinta vitória na Superliga. O time mineiro ganhou do Apan Blumenau por 3 a 1, com parciais de 21/25, 25/14, 32/30 e 25/22. Em seguida, Joinville e Suzano se enfrentaram em Santa Catarina. Os donos da casa venceram por 3 a 0 - 25/23, 25/13 e 25/21 - e passou o Minas na classificação geral, chegando ao quinto lugar, com 34 pontos. Já Suzano se complicou na disputa pela última vaga nos playoffs contra o Vôlei Renata. Caso vença Guarulhos nesta sexta (22), o time de Campinas fica com a oitava colocação com uma rodada de antecedência.