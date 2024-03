Jovane Guissone leva dois ouros na Copa Brasil

Feminino

A competição feminina da Copa Brasil teve duas donas: Rayssa Veras na categoria A e Mônica Santos na categoria B. A dupla levou a medalha de ouro nas três armas. Rayssa ganhou de Carminha Oliveira por 15 a 11 na final da espada. Em seguida, no sabre, ela venceu Ana Elisa Paz por 15 toques a 9 para levar o seu segundo ouro. Por fim, ela ganhou de Fabiana Soares por 15 a 12 para ficar com o ouro no florete.

Mônica Santos iniciou sua jornada dourada na Copa Brasil com vitória por 15 a 13 sobre Rudineia Manica na final da espada. Elas se enfrentaram de novo nas outras duas armas. Mônica ganhou por 15 a 2 no sabre e 15 a 11 no florete, unificando os três títulos.

Brasileiro por equipes

O último dia de competição no CT Paralímpico, em São Paulo, contou com a disputa do campeonato Brasileiro por equipes, com disputa no florete masculino. Jovane Guissone, Alex Sandro de Souza, Lucas Julião e Renato Santana, pela equipe de São Paulo, levaram a medalha de ouro. Em uma final emocionante, contra o time do Rio Grande do Sul (formado por Maurício Stempniak, Vanderson Chaves, Fábio e Kevin Damasceno), a equipe paulista ganhou por 45 a 44 para levar o título.

De olho em Paris

O ranking mundial distribui as primeiras seis vagas de cada arma e categoria nos Jogos Paralímpicos de Paris, com três delas sendo para os melhores de cada uma das três regiões da federação internacional. No momento, Jovane Guissone é o quinto colocado na espada masculina B e o melhor da região das Américas/África, com ampla vantagem para um atleta dos Estados Unidos que tem poucas condições de alcançar o brasileiro. Jovane também está na zona de classificação no florete e no sabre, através da vaga continental.