Grêmio vence Botafogo pelo Brasileiro Feminino

Na tarde desta quinta-feira (23), ocorreu mais uma partida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Desta vez, o Grêmio visitou o Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e saiu com a vitória por 2 a 0.

O jogo

Até o fim! Com um primeiro tempo truncado e com as duas equipes encontrando dificuldades para finalizar as jogadas, a partida foi para a segunda etapa com o placar zerado. Assim, apenas aos 25 minutos do segundo tempo, o time gaúcho abriu o Placar. Rafa Levis cobrou o escanteio no meio da área e, após um bate rebate, a zagueira Stephanie Brito chutou no canto para vencer a goleira alvinegra.

O Botafogo, então, tentou pressionar a equipe gaúcha atrás do empate, mas parou na boa atuação defensiva das adversárias. No final do jogo, ainda deu tempo para o Grêmio ampliar o placar, com o gol de Giovaninha aos 44 minutos e garantir o triunfo.