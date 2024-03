Grêmio goleia Atlético-MG pelo Brasileiro Feminino Sub-20

Fim da invencibilidade

Por fim, o Fluminense visitou a equipe do Minas Brasília e perdeu pelo placar de 1 a 0. O time carioca perde o 100% de aproveitamento e, também, a liderança do Grupo C. Nayara Santos anotou o gol da vitória do Minas aos 9 minutos de partida. Agora, o time de Brasília chega aos 9 pontos conquistados e se firma na segunda colocação do Grupo D.