Brasil avança à semifinal do Qualificatório do rúgbi CR

Holanda saiu na frente do placar. Mas logo no primeiro quarto, o Brasil assumiu a liderança, vencendo a parcial por 12-11. O duelo seguiu acirrado no segundo período, com a seleção brasileira mantendo a vantagem de apenas um ponto indo para o intervalo. No terceiro quarto do jogo, o Brasil conseguiu abrir três pontos de vantagem para os holandeses, aproveitando alguns turnovers. Assim, os brasileiros administraram a diferença na reta final da partida e confirmaram a vitória por 54 a 51.

Com os resultados da rodada, o Canadá ficou em primeiro lugar no Grupo B, com o Brasil na segunda colocação. Os dois times esperam o resultado da partida entre Austrália e Alemanha, que irá definir o líder do Grupo A. Quem vencer encara o Brasil na semifinal, enquanto o perdedor jogará contra o Canadá. Os ganhadores das semifinais se garantem na Paralimpíada, assim como o vencedor do duelo valendo a medalha de bronze.