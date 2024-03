Andressa/Thainara e Vitória/Hegê furam quali no Recife

O Brasil vai contar com mais duas duplas na chave principal feminina do Challenge do Recife. Nesta quinta-feira (21), aconteceram as partidas válidas pelo qualifying do torneio da capital pernambucana. Andressa/Thainara e Vitória/Hegê foram as únicas que conseguiram vaga após o país colocar 11 duplas na fase. Evento principal começa nesta sexta-feira (22).

Vitória e Hegê conquistaram a vaga na chave principal sem perder nenhum set. Na estreia do qualifying, elas bateram as norte-americanas Savy e Toni por 2 a 0 (25/23 e 21/11). Na segunda e decisiva rodada, venceram derrotaram as argentinas Gallay e Churin pelo mesmo placar (21/17 e 21/14).

Por outro lado, Andressa e Thainara passaram por problemas logo na estreia. Encarando as italianas Bianchin e Scampoli, as brasileiras tiveram que buscar a vitória uma virada: 2 a 1 (19/21, 21/15 e 15/13) .O resultado as encheu de moral para o jogo decisivo contra as porto-riquenhas Navas e Gonzalez e a vaga veio em sets diretos (21/17 e 21/14).