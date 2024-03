A volta de Kanak Jha, quadrifinalista em Mundial

Kanak Jha foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires-2018 e quadrifinalista no Mundial em Houston-2021. Ele, que ocupava a 22ª posição no ranking mundial em Dezembro de 2022, ficou de fora de eventos importantes, isto é: como os Jogos Pan-Americanos em Santiago-2023, a Copa Latina realizada nos Estados Unidos no início do ano e o Mundial por Equipes em Busan, na Coreia do Sul. Além, é claro, dos torneios da WTT, braço comercial da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa).