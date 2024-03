Vinicius Rangel finaliza no pelotão da frente do Brugge-De Panne

Na disputa do Brugge-De Panne de ciclismo de estrada, na Bélgica, o brasileiro Vinicius Rangel completou a prova junto com o primeiro pelotão e terminou entre os 50 primeiros colocados. O evento é válido pelo World Tour da modalidade, que reúne a elite de atletas de todo o planeta.

Na corrida, Vinicius fechou os quase 199 quilômetros de disputa em 49º, no tempo de 4h22min22s, representando a equipe espanhola do Movistar Team. Quem se sagrou campeão da prova foi o belga Jasper Philipsen, que acabou na primeira colocação em um final muito apertado. Logo depois, o seu compatriota Tim Merlier foi o segundo colocado, enquanto o holandês Danny van Poppel completou o pódio em terceiro.

Nos próximos dias, Vinicius Rangel seguirá na Bélgica para a disputa de outras competições. Na próxima sexta-feira (22), ele entra em ação na 66ª edição do E3 Saxo Classic, prova que possui 207,6 quilômetros de extensão. Depois, no domingo (24), o brasileiro compete no 88º Gent-Wevelgem in Flanders Fields, torneio de um percurso de mais de 250 quilômetros. Já no mês de abril, Vinicius viaja para Itália e Espanha. No dia 15, ele inicia a primeira de cinco etapas do Tour dos Alpes, em território italiano. Por fim, Rangel representará seu time na Volta das Astúrias, brigando pelo título em três corridas.