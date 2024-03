Thiago Wild vence português e vai à segunda rodada em Miami

Resumo do jogo Borges começou a partida com mais iniciativa e teve a chance de ficar uma quebra acima no quarto game. Contudo, Wild conseguiu salvar três breaks e ganhou confiança no jogo. Por outro lado, o desperdício da oportunidade mexeu com o português, que foi quebrado no game seguinte. Depois disso, o brasileiro sustentou a dianteira e abriu 1 a 0. Borges iniciou bem o segundo set e conquistou sua primeira quebra no jogo para abrir 2/0. Ele ainda sacou com 40-30 para fazer 3/0, mas acabou desperdiçando e trouxe Wild para a partida outra vez. Mesmo com percalços, o brasileiro devolveu a quebra e empatou em 2/2. O duelo seguiu com os sacadores confirmando os serviços até que o português cometeu um erro não forçado no 11º game e Thiago aproveitou a oportunidade para conquistar outra quebra. Na sequência, ele sacou para confirmar a vitória.