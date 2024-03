Tandem misto é 8º lugar no Mundial de Paraciclismo de pista

Após seis anos, o Campeonato Mundial de Paraciclismo de pista voltou ao Brasil. Nesta quarta-feira (20), além da cerimônia de abertura, aconteceram as primeiras provas no Velódromo do Rio de Janeiro. No primeiro dia de competição, os brasileiros não conseguiram subir ao pódio e a equipe no tandem misto foi um dos destaques ao fechar em 8º lugar.

No Mundial de Paraciclismo de pista do Rio, a equipe brasileira foi formada por Márcia Fanhani Gonçalves Ribeiro, Maria Tereza Muller, Bruno Bonfim dos Anjos e José Eriberto Medeiros Rodrigues Filho. A medalha de ouro ficou para a Itália. A Grã-Bretanha levou a prata, enquanto os Estados Unidos ficou com o bronze.

O tandem misto consiste em uma corrida de velocidade com um trajeto de 750m. Em uma bicicleta com dois lugares, duas equipes se posicionam em pontos opostos da pista. Quem fizer o menor tempo, vence. A prova se assemelha bastante com a modalidade de perseguição.