Seleção Feminina conhece adversárias nos Jogos Olímpicos

Nessa quarta-feira (20), a FIFA realizou o sorteio dos grupos do futebol nos Jogos Olímpicos Paris-2024. A seleção feminina, vai em busca da sua terceira medalha olímpica e caiu no grupo C, ao lado da Espanha, atual campeã do mundo. Já no masculino, essa será a primeira vez em 20 anos que o Brasil não irá participar do torneio olímpico de futebol, não tendo a chance de defender o ouro conquistado em Tóquio-2020.

O Brasil caiu no grupo C da competição. O primeiro adversário da seleção feminina será um dos classificados do Pré-Olímpico da África entre Nigéria e África do Sul. A partida será no dia 25 de julho às 14h (de Brasília) em Bordeaux. Em seguida, no dia 28 de julho, o Brasil encara o Japão no Parc de Princes, em Paris, às 12h. Fechando a primeira fase, a seleção joga contra as campeãs do mundo no dia 31 de julho, às 12h, em Bordeaux.

Veja todos os grupos:

A: França, Colômbia, Canadá e Nova Zelândia

B: Estados Unidos, África 2, Alemanha e Austrália

C: Espanha, Japão, África 1 e Brasil